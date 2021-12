Engavetamento com 6 veículos congestiona BR 324

Um engavetamento envolvendo seis veículos causou congestionamento no Km 587 da BR-324 na tarde desta sexta-feira, 18, por conta da presença dos carros na via. Segundo a Polícia Rodoviária Federal da Bahia (PRF-Ba), o local está com muita fumaça.

A PRF informou ainda que o caso aconteceu próximo à cidade de Candeias, Região Metropolitana (RMS), no sentido Feira de Santana (109 km de Salvador). A unidade da polícia responsável pelo caso é a de Simões Filho, RMS.

Não há informações sobre o número de pessoas envolvidas na batida.

Não há informações de feridos (Foto: Reprodução | Cidadão Repórter)

Há presença de fumaça no local (Foto: Reprodução | Leitor A TARDE)

