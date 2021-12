Um engavetamento envolvendo 13 veículos deixou cinco pessoas feridas na manhã desta terça-feira, 3. O acidente aconteceu por volta das 6h, no km 539 da BR-324, próximo à cidade de Amélia Rodrigues, sentido Feira de Santana-Salvador.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas tiveram ferimentos leves e receberam os primeiros cuidados do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu). A identidade delas não foi divulgada.

Ainda segundo a polícia, por conta do acidente, o trecho inicialmente ficou interditado, mas a pista já foi liberada. Informações preliminares dão conta de que o engarrafamento na região atingiu cerca de 10 quilômetros.

Em um vídeo gravado no local do acidente, um homem afirma que o engavetamento teria ocorrido após o motorista da carreta, que transportava carne, ter perdido o controle do veículo, colidindo com os demais carros.

Na filmagem, é possível ver que carreta ficou com a frente parcialmente destruída. Ao redor dela, estão quatro automóveis de passeio danificados.

Da Redação Engavetamento com 13 carros deixa cinco vítimas na BR-324

