Enfermeira fica ferida após acidente com ambulância na BR-324

Uma enfermeira, identificada como Silvana, ficou ferida na noite desta quarta-feira, 29, após a ambulância em que estava atropelar um cavalo na BR-324 próximo ao município de Tanquinho (a 157 quilômetros de Salvador).

O motorista da ambulância, Edimário Dantas, do município de Saúde tentou se desviar do animal, mas não conseguiu. O cavalo caiu em cima do capô do lado do passageiro, onde estava a enfermeira, segundo informações do site Espaço Aberto.

Silvana sofreu corte na testa e foi socorrida para o Hospital Geral Cleriston Andrade (HGCA), em Feira de Santana. O estado de saúde é estável. O motorista não teve ferimentos.

A ambulância é usada para trasportar pacientes para fazer tratamento em outro município. No momento do acidente, o veículo havia saído de Salvador, onde teria deixando um paciente e retornava para Saúde.

adblock ativo