Enfermeira é morta a tiros pelo ex-namorado dentro de carro

Uma enfermeira de 25 anos foi morta a tiros na noite desta terça-feira, 23, por volta de 22h, no município de Feira de Santana. Aline Malane Sampaio, que trabalhava no Serviço Móvel de Urgência (Samu), havia estacionado o carro em frente a uma farmácia na Avenida Getúlio Vargas, quando um homem entrou no veículo e disparou dois tiros contra ela.

Aline foi atingida na região do pescoço e morreu no local. De acordo com informações da polícia, o principal suspeito do crime é o ex-namorado da vítima, Márcio Américo de Oliveira Santos, que está foragido.

Os familiares de Aline afirmam que as brigas eram frequentes durante o relacionamento de seis anos com Márcio, e ele não aceitava o término do namoro. Segundo a polícia, o crime foi premeditado. As informações são do site Acorda Cidade.

