Enfermeira denuncia hospital por negligência médica com idoso em Ilhéus

Uma enfermeira do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), da cidade de Ilhéus, no sul da Bahia, publicou um vídeo em suas redes sociais denunciando um caso de negligência médica no município.

O caso aconteceu no Hospital São José, na Santa Casa de Misericórdia. No vídeo, a mulher, que não foi identificada, afirma que o médico se recusou a atender um paciente levado pela sua unidade ao Hospital. No vídeo é possível ver um idoso de 76 anos, que segundo a enfermeira, tem histórico de Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Em nota, a Santa Casa de Misericórdia negou que tenha ocorrido negligência médica com um paciente. Segundo o hospital, o idoso foi atendido na ambulância porque não apresentava risco de vida e não havia leitos vagos no local.

“O paciente em questão foi atendido duas vezes pelo médico de plantão na ambulância estacionada em frente a Unidade de Urgência e Emergência. (…) O quadro clínico não tinha risco imediato de vida, até mesmo por que foi trazido por uma ambulância básica do Samu, sem médico”, esclarece a Santa Casa.

