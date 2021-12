Energia elétrica será suspensa em Ipitanga na quarta

O fornecimento de energia elétrica será interrompido nesta quarta-feira, 20, em Ipitanga, no município de Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador. De acordo com a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba), a ação acontece das 8h às 14h, nas ruas Lígia Dantas e Antônio Davi Mota, em parte do Loteamento Praia de Ipitanga e das travessas Brisa do Mar e Amarílio Thiago dos Santos.

A Coelba informa que medida é necessária para que seus técnicos possam realizar serviços de manutenção e melhoria na rede elétrica que abastece o município.

