Energia elétrica começa a ser restabelecida em Salvador

A energia elétrica em Salvador começa a ser restabelecida no início da noite desta quarta-feira, 21, após o apagão que atingiu diversos estados do país. De acordo com a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba), a energia já voltou em cerca de 70% da cidade.

A queda de energia começou por volta das 15h55, de acordo com a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba), complicações na Usina Hidrelétrica de Belo Monte teriam ocasionado o problema.

Impactos

Lojas, shoppings e demais estabelecimentos comerciais da capital baiana fecharam as portas por conta do ocorrido. As estações do metrô de Salvador também foram fechadas, assim como o funcionamento de trens do subúrbio suspensos.

Os semáforos de toda cidade também seguem desligados, o que tem gerado congestionamentos nas principais vias da capital baiana.

Polo de Camaçari

As empresas do Polo Industrial de Camaçari, localizado no município de Camçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), tiveram suas atividades paralisadas desde às 15h48, devido a interrupção do fornecimento de energia elétrica.

Segundo o Comitê de Fomento Industrial de Camaçari (Cofic). "As unidades encontram-se paradas, garantindo assim a sua plena condição de segurança. Todos os sistemas funcionaram conforme o planejamento para situações como esta. Não houve necessidade de evasão e os trabalhadores retornaram para suas residências como de costume".

Ainda de acordo com Cofic, "as empresas do Polo estão empenhadas nos procedimentos de retomada das unidades industriais com segurança, após o restabelecimento do fornecimento de energia".

adblock ativo