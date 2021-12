Encostas tiram o sono da população do Subúrbio Ferroviário

Todo ano é a mesma história para quem mora próximo de encostas em Salvador. Quando a época de chuva se aproxima, a tensão aumenta para as famílias que vivem em áreas de risco. Só rezando para que alguma tragédia não aconteça.

Em São Tomé de Paripe, no Subúrbio Ferroviário, a situação é preocupante. Na Rua Nova Brasília já aconteceu um deslizamento há cerca de 10 anos e, por pouco, não vitimou os residentes da casa do chefe de cozinha Gilson Nascimento, 33.

"Tive que tirar meus três filhos daqui, e vivo com medo. Só durmo na sala, porque quando deslizou, a terra entrou no quarto. Tive até que improvisar uma viga , mas a parede já está rachada", revela o chefe.

De acordo com o líder comunitário do bairro, Josemir do Rosário, 45, cerca de 40 casas correm risco e pouca coisa é feita para impedir um desastre.

"Já pedimos de tudo quanto é jeito, mas nada acontece. A prefeitura só coloca a lona em um determinado local, nos outros nós que colocamos", diz o líder.

Já no Lobato, na Travessa Renilda Coutinho, o estado também é crítico. Num verdadeiro paredão, de acordo com moradores, pequenos deslizamentos ocorrem toda vez que chove e uma lona, cedida pela prefeitura, foi retirada do local, que agora serve, também, como depósito de lixo.

Meios legais

Em nota enviada pela assessoria de comunicação da Defesa Civil de Salvador (Codesal), o órgão informou que o terreno da Rua Nova Brasília passou por uma avaliação e, de acordo com análise feita no local, foi verificado a existência de lixo e o despejo de águas direto na encosta.

Ainda segundo a nota, está sendo estudada a realização da contenção do talude Em relação a situação da encosta na Travessa Renilda Coutinho, o órgão informou que para solicitar a lona é preciso que os moradores entrem em contato pelo telefone 199, para que seja feita uma vistoria.

