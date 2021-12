Encontro discute a preservação da caatinga

Uma reunião do Comitê Estadual da Reserva da Biosfera da Caatinga, nesta segunda-feira, 28, na cidade de Itapicuru (a 234 km de Salvador), vai marcar a passagem do dia nacional deste bioma (28 de abril) exclusivamente brasileiro e um dos mais ameaçados do planeta.



Com 844.453 km², a caatinga ocupa 11% do território nacional e tem menos de 2% da sua área original preservada em parques de proteção integral, destaca o professor da Universidade Federal do São Francisco (Univasf), José Alves Siqueira Filho.



No estado da Bahia, embora o bioma cubra 68% do território, o índice de reserva total também não passa de aproximadamente 2%.

Para o professor e pesquisador do assunto, o Brasil deveria pelo menos cumprir o acordo feito na Organização das Nações Unidas (ONU) "de preservar, no mínimo, 10% de cada bioma".



Para o docente, é preciso mais empenho. "Por aqui, as coisas demoram muito para acontecer de fato", diz. Ele destaca que existe um projeto em tramitação no Ministério do Meio Ambiente (MMA) para criar o Parque Boqueirão da Onça, no norte da Bahia, "que se arrasta há mais de 10 anos".



Degradação



Durante esta década, lamenta ele, grande parte da biodiversidade do lugar já foi afetada pela ação do homem.



A previsão é abranger 820 mil hectares nos municípios de Juazeiro, Campo Formoso, Sobradinho, Umburanas e Sento Sé com a proposta de ser o maior parque de caatinga do mundo.

