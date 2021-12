Encontrados corpos de pescadores de Nova Viçosa

Foram achados, nesta sexta-feira, 3, os corpos dos três pescadores do barco pesqueiro "Japira I", de Nova Viçosa, a 930 km de Salvador. Elielson Grifo, de 42 anos, Marlon Nascimento Santos, 32, e Maciel dos Santos, 30, estavam desaparecidos desde o dia 25 de junho.

Os corpos foram avistados no mar, por volta das 16h, a cerca de 3 milhas náuticas (aproximadamente 5,5 km) do farolete de Cumuruxatiba, cidade distante 90 km de Nova Viçosa. Tripulantes que estavam na embarcação "Meu Sorriso", que navegava nas proximidades resgataram os corpos.

De acordo com o 2º Distrito Naval (DN), familiares presentes no local fizeram o reconhecimento das vitimas, encaminhadas para o Instituto Médico-Legal de Itamaraju-BA.

Com a localização dos desaparecidos, o Comando do 2º DN encerrou a operação de busca e salvamento (SAR) que se encontrava em andamento. A Delegacia da Capitania dos Portos em Porto Seguro instaurou um Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN), cujo prazo de conclusão é de 90 dias, para apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades pelo ocorrido.

