Encontrados corpos de jovens desaparecidos no Rio Jacuípe

Os corpos dos primos Adailton dos Santos Vieira, 24 anos, e Quéssia Ferreira Pereira, 22, que estavam desaparecidos desde a noite de sábado após a embarcação que eles estavam ter virado nas águas do Rio Jacuipe, no local conhecido como Fazenda Xavante em São Gonçalo dos Campos, foram encontrados na manhã desta terça-feira, 27. Os corpos que estavam boiando foram encontrados na localidade de Cabrita, próximo a ponte do rio, por pescadores e familiares.

"Sou pescador e conheço este local aqui, então com a ajuda de outros pescadores da região, iniciei as buscas hoje e acabei encontrando o corpo de meu cunhado e da prima dele", contou Raimundo Cardoso, cunhado de Adailton.

Com muita dificuldade, segundo o familiar, ele conseguiu trazer os corpos para a beira do rio. As buscas pelos jovens tiveram inicio na manhã de domingo e a família contou com ao apoio do Corpo de Bombeiros de Feira de Santana. "A nossa maior dificuldade foi à falta de informações sobre o local exato do acidente, mesmo assim fizemos um trabalho de varredura em todos os pontos possíveis e iríamos recomeçar as buscas quando os corpos foram encontrados", informou o assessor de comunicação do 2º GBPM, soldado Júlio César.

Devido a alguns ferimentos encontrados nos corpos, os familiares acreditam que os jovens tenham sido assassinados e jogados no rio. Outro detalhe que reforça a suspeita é que o único sobrevivente do acidente, identificado apenas como Ganso está foragido. "Eles estavam com as costas e cabeça bastante machucadas e não parecia mordida de peixe. Acredito que tenha sido pauladas e foi por isto que o Ganso fugiu. Tenho certeza que eles foram mortos por causa de ciúmes", disse um familiar dos jovens, que preferiu não ser identificado.

A versão de homicídio não é confirmada pela polícia. A delegada Cristiane Santos Oliveira, titular da Delegacia de São Gonçalo informou que é prematuro afirmar qualquer hipótese no momento devido ao estado em que se encontravam os corpos. "A pericia vai nos dizer o que houve. Estamos aguardando que o sobrevivente compareça a delegacia para prestar depoimento que consideramos de fundamental importância para sabermos o que realmente ocorreu", informou a delegada.

Os jovens desapareceram após o barco em que estavam, que segundo familiares foi usado para pecar, virar. O pai de Quéssia, Roberto Pereira informou que a filha estava mantendo um relacionamento com Ganso e que no sábado o casal e o primo Adailton estavam bebendo em um bar no bairro São João, onde residiam e decidiram ir para o rio pescar. "Alguns amigos ainda os alertaram dos riscos de ir para o rio à noite, mas eles não ouviram e acabou nesta tragédia. A minha filha tomava remédios controlados e era uma pessoa fácil de ser convencida a fazer as coisas", disse entre lágrimas.

Uma tia da jovem, que preferiu não ser identificada contou que a família não aceitava o relacionamento da sobrinha, devido ao envolvimento de Ganso com drogas e delitos. "Ele é usuário de drogas e gosta de coisa errada. Demos tanto conselho a ela e olha ai no que acabou. Ele é muito ciumento e acredito que eles foram mortos devido a isto e não morreram afogados", frisou.

Os corpos foram encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica de Feira de Santana para serem necropsiados.

Representantes da Insperção Naval da Capitania dos Portos da Bahia estiveram no local para colher informações. Eles informaram que um inquérito para investigar o possível acidente será instaurado pelo órgão.

adblock ativo