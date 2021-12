Encontrados corpos de irmãs desaparecidas após naufrágio

Os corpos das duas irmãs desaparecidas há 5 dias após naufrágio de uma canoa, na região de Santo Estevão, foram encontrados na tarde desta segunda-feira, 18, durante buscas no rio Paraguaçu.

Os corpos de Iara e Vitória Machado Ventura, 7 e 5 anos, respectivamente, emergiram no rio por volta das 15 horas, durante as buscas das equipes do Corpo de Bombeiros e da Inspeção Naval da Capitania dos Portos da Bahia. Eles serão levados ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Feira de Santana.

Pela manhã, pescadores localizaram o corpo de Joaquim dos Santos de Almeida, de 36 anos, que conduzia a canoa, próximo ao local onde o corpo de sua esposa, Almezina da Cruz Meira, foi localizado na manhã de sexta-feira. O acidente aconteceu na noite da quinta-feira passada, 14.

O corpo de Joaquim foi encontrado a cerca de 90 metros do local apontado como sendo do acidente. Bombeiros acreditam que ele emergiu durante a madrugada e foi trazido pela correnteza.

Almezina, Joaquim, Idália e as filhas estavam em uma canoa de madeira utilizada para levar a mudança do povoado de Sobrado, em Cabaceiras do Paraguaçu, para Santo Estevão. Ao chegar no meio do rio, devido à forte correnteza, a canoa começou a entrar água e virou. Idália conseguiu se segurar na embarcação e foi resgatada por pescadores.

O pai das crianças Jailton Almeida, contou que as crianças costumavam atravessar o rio juntamente com a mãe e que ele avisou por várias vezes à ex-esposa sobre o perigo. "Sempre pedia a ela para não levar as crianças, mas não me dava ouvidos. A única coisa que quero agora é poder enterrar minhas filhas", desabafou.

Um inquérito foi instaurado na delegacia de Santo Estevão sob a responsabilidade da delegada Joselita de Paula.

adblock ativo