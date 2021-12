Encontrado corpo de pescador desaparecido em Ilhéus

O corpo do pescador Joelton Alves de Souza, de 42 anos, foi encontrado na tarde desta terça-feira, 7, próximo ao local do acidente, cerca de 10 km da costa de Ilhéus (no sul do Estado). O corpo de Joelton foi resgatado por uma equipe da Capitania dos Portos.

Ele estava desaparecido desde o último sábado, 4, após cair no mar próximo ao município. O corpo, que foi avistado por pescadores, foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica no município.

Segundo o 2º Comando Naval, o pescador havia tropeçado na proa de uma embarcação após romper a linha de pesca que manuseava e acabou caindo na água. O DN informou que familiares reconheceram o corpo nesta quarta e, com isso, deu como encerrada a operação de busca e salvamento.

O órgão instaurou um Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação para apurar as causas do acidente. O prazo para apuração é de 90 dias.

adblock ativo