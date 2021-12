Encontrado corpo de outra vítima de naufrágio em Ilhéus

A Marinha do Brasil confirmou a localização de um terceiro corpo que estava desaparecido desde quarta-feira, 18, quando uma embarcação naufragou em Ilhéus, no sul do estado.

Nelson Bispo dos Santos, de 63 anos, foi encontrado na manhã desta sexta em uma praia ao sul de onde aconteceu o acidente. Um quarto tripulante estava na embarcação e ainda permanece desaparecido.

O corpo foi encaminhado ao Departamento da Polícia Técnica (DPT) do município, onde será examinado pela perícia e liberado para a família, que já fez o reconhecimento da vítima.

