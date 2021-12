Encontrado corpo de eletricista que desapareceu em rio

Foi encontrado, no inicio da tarde dessa terça-feira, 21, o corpo do eletricista Jean Pires Miranda, de 24 anos, que estava desaparecido desde o último sábado, 18, após a moto aquática que ele pilotava no Rio Jacuipe, no município de São Gonçalo dos Campos (distante a 111 Km de Salvador), ter virado.

O corpo foi encontrado, já em estado de decomposição, a 250 metros das margens do rio, próximo ao ponto em que ocorreu o incidente. A identificação foi feita por familiares, que reconheceram as chaves do veiculo aquático e um anel de prata que o jovem usava no polegar de uma das mãos.

De acordo com o soldado Julio Cesar do Corpo de Bombeiros, as buscas foram dificultadas devido a profundidade do rio e a pouca visibilidade. Duas jovens que estavam com Jean no momento em que a moto aquática virou foram salvas por pescadores.

Foi instaurado um Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN), para identificar as causas do acidente. A investigação deve ser concluída em 90 dias.

