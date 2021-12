Encontrado corpo de adolescente que se afogou em Buerarema

Encontrado o corpo do adolescente João Paulo Batista, de 15 anos, nesta quarta-feira, 23. Ele tinha desaparecido na última segunda-feira, 21, no Rio Macuco, em Buerarema (a 458 quilômetros de Salvador). Testemunhas disseram que o menino brincava de pular da ponte com os amigos quando foi arrastado pela correnteza. O corpo foi localizado próximo ao local onde ele foi visto pela última vez.

