Encerrada audiência de instrução do caso New Hit

A etapa de audiência de instrução do julgamento dos nove músicos da extinta banda New Hit e do policial militar Carlos Frederico Santos de Aragão foi finalizada nesta quarta-feira, 18. Eles respondem pelo estupro de duas adolescentes, na época ambas com 16 anos, após um show em Ruy Barbosa (a 365 km de Salvador). Nesta manhã, Willian Ricardo de Farias, Michel Melo de Almeida e Weslen Danilo Borges Lopes prestaram depoimento e se negaram a responder as perguntas do Ministério Público.

Agora, a juíza Márcia Simões aguarda pronunciamento de representantes do Ministério Público e da defesa se acreditam que há necessidade de realizar mais diligências e outros interrogatórios, o que depende de autorização da juíza. Em seguida, será marcada a data em que acusação e defesa farão as alegações finais. Depois, a juíza vai analisar os fatos e provas e proferir sua sentença em até 90 dias, de acordo com previsão da justiça.

Após a audiência desta quarta, o advogado de defesa dos músicos, Cleber Andrade, disse que acredita na absolvição dos réus, alegando que não houve estupro, e sim, relação sexual consensual.

Já a advogada do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente Yves de Roussan (Cedeca), Isabela da Costa, que representa as adolescentes, disse acha que os acusados serão condenados, já que o exame de DNA confirmou a participação ativa de oito músicos no estupro e atos libidinosos e que os outros dois acusados, o PM e o produtor da banda Jefferson Pinto dos Santos, garantiram que o crime fosse realizado.

