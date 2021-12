Encerra na sexta inscrição para programa Mais Futuro

Termina nesta sexta-feira, 3, a inscrição para a segunda etapa do Programa Mais Futuro. A expectativa é que mil universitários sejam selecionados nessa fase.

O programa oferece bolsa-auxílio no valor de R$ 300 para quem estuda a até 100 quilômetros de onde reside. Ou de R$ 600 para quem mora mais longe. Interessados devem comprovar situação de vulnerabilidade, o que é comprovado com dados do Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico).

A inscrição pode ser feita pelo site do projeto.

