Encenação da Paixão de Cristo reúne devotos em Barreiras

A comunidade católica da paróquia São Francisco de Assis, do bairro Vila Amorim, em Barreiras, 858 km de Salvador, terminou na manhã desta Sexta-feira Santa a 29ª encenação da Paixão de Cristo, reunindo devotos das diversas paróquias da cidade.

A peça teatral sacra, que teve início na sexta, 28, à noite, com a Santa Ceia e a Prisão de Jesus no espaço da igreja, foi concluída com a crucificação em cima de um morro nos arredores do bairro. Atores e espectadores percorrerem uma trilha em meio à vegetação nativa de cerrado, que faz parte do complexo da Serra da Bandeira.

O espetáculo foi realizado por cerca de 50 atores amadores, que passaram os finais de semana de março ensaiando, de acordo com uma das coordenadoras do espetáculo, Joaquina Oliveira dos Reis. Para o espetáculo ser montado, desde o início do ano a comunidade realiza rifas e quermesses para arrecadar fundos para a compra do material necessário.

Durante 28 anos a apresentação esteve a cargo do Grupo de Jovens Reunidos no Amor de Cristo. "Este ano a comunidade da paróquia assumiu, com o envolvimento de um número maior de pessoas", disse Joaquina. Ela lembrou que boa parte das indumentárias foi feito com material reciclado e que já existia uma política de reaproveitar tudo de um ano para outro, executando os necessários reparos, revelando a preocupação ecológica do grupo.

"Assisto esta peça desde o primeiro ano", disse a dona de casa Irene Nascimento de Souza, 53 anos, orgulhosa em dizer que nunca perdeu uma encenação e que duas netas já participam como figurantes desde o ano passado. Para ela, acompanhar a encenação da paixão de Cristo, "é como se eu tivesse vendo como tudo aconteceu. Todos os anos eu choro", revelou comovida.

