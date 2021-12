Encapuzados matam envolvido em briga com morte de PM

Um paciente foi assassinado na madrugada desta sexta-feira, 10, dentro da Santa Casa de Misericórdia de Valença (distante a 119 km de Salvador), no interior da Bahia. Segundo informações da 33ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), a vítima é Édipo Andrade, 25, envolvido, no final do ano passado, em uma briga na praia de Guaibim, que resultou na morte do soldado da Polícia Militar João Thiago Leite Machado, de 28 anos.

Édipo, que era conhecido como "Gaso", estava internado na unidade médica porque havia sido baleado pelo PM na confusão, no dia 31 de dezembro de 2013, que ocorreu por conta de som alto. Ele foi morto por quatro homens encapuzados que pularam o muro da unidade de saúde e arrombaram o portão, por volta das 3h da madrugada.

De acordo com a 33ª CIPM, os criminosos, que ainda não foram identificados, também renderam um agente que fazia a segurança da Santa Casa antes de cometerem o homicídio. Édipo, que estava em um dos leitos, foi atingido por diversos tiros na região do rosto e morreu local. A polícia ainda não tem informações sobre a autoria e motivação do crime.

Ainda de acordo com a 33ª CIPM, a suspeita é de que os atiradores tenham chegado ao local em um carro (um Focus) preto. Segundo testemunhas, o veículo estava nas proximidades da unidade médica antes do homicídio e, após ocorrer o crime, desapareceu. O corpo de Édipo foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) da cidade. A polícia investiga o crime.

O Portal A TARDE tentou entrar em contato com a Santa Casa de Misericórdia de Valença, mas não obteve êxito até a publicação dessa reportagem.

Confusão

Segundo informações da Polícia Militar, a confusão na praia de Guaibim, em dezembro, começou após Édipo ter tentado atirar contra populares que se divertiam em via pública ouvindo som.

O soldado João Thiago Leite Machado, que estava de folga, tentou impedir que ele disparasse contra os populares. No entanto, conforme a PM, Édipo reagiu à abordagem e acabou sendo baleado no peito pelo policial.

Após atingir Édipo, o soldado João foi surpreendido por dois homens, ainda não identificados, que alvejaram o PM pelas costas e, depois, correram. A Polícia informou, também, que os atiradores fugiram levando a pistola do soldado e um revólver calibre 38, pertencente a Édipo.

João, que era lotado na 60ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) e que atuava na cidade de Gandu, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Já Édipo, baleado pelo soldado, foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa de Misericórdia de Valença.

