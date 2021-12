Encanador suspeito de espancar e matar esposa é preso

O encanador Ivan Santos de Jesus, de 32 anos, foi preso no último fim de semana suspeito de espancar sua esposa, a manicure Ana Mélia dos Santos, 36, no dia 20 de maio. O homem se entregou na 22ª Delegacia Territorial (Simões Filho), acompanhado de um advogado, no domingo, 3.

“Foi um alívio a prisão dele. Agora temos que tocar a vida. Minha mãe que desaba sempre quando lemba”, disse Paulo Roberto, 40, irmão da vítima.

De acordo com informações da Polícia Civil, Ivan estava foragido desde o dia em que agrediu a mulher na casa onde morava, na Rua da Linha, no bairro de Aratu, em Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador (RMS), por volta das 8h. Segundo a família, o encanador chegou em casa no dia do crime, de madrugada, após sair de uma festa na companhia de um amigo, que acabou dormindo na residência do casal.

No início da manhã, Ivan ficou com ciúmes do amigo e iniciou uma briga com a esposa. O amigo foi embora e Ivan passou a desferir socos e pontapés. Mel, como era conhecida, foi socorrida pelo irmão, que a levou para o Hospital do Subúrbio, na capital, onde deu entrada na unidade de saúde com várias escoriações pelo corpo e com o diagnóstico de traumatismo craniano.

Ela ficou internada durante quase uma semana até morrer, no dia 26. O corpo da manicure foi enterrado no dia seguinte, no Cemitério São Miguel, em Simões Filho.

Agressões

Após escutar o barulho das agressões, o pai da manicure e um irmão, que moram ao lado do imóvel onde o casal vivia, socorreram a vítima, mas não acionaram a polícia.

A mulher continuou em casa e o homem retornou depois para continuar as agressões. Testemunhas contaram que Ivan deu socos e pontapés e chegou a pisar na cabeça dela.

Último encontro

“Quando Ivan retornou para a casa, acho que para pegar algum pertence, Mel foi pedir para ele não ir embora, para o casal retomar tudo como era antes. Mas ele não quis saber e voltou a bater nela quando não estávamos perto”, relatou o irmão, Paulo Roberto, sobre o último encontro entre o casal.

Testemunhas contaram que o encanador agrediu a companheira a socos e pontapés e chegou a pisar três vezes na cabeça dela. Ivan estava em liberdade provisória por tráfico de entorpecentes.

A Polícia Civil solicitou a volta do suspeito para o regime fechado. Também foi solicitada a prisão por feminicídio.

