Empresas responsáveis pela travessia Salvador-Mar Grande são autuadas

As empresas Vera Cruz e CL Empreendimentos, que teve os bens bloqueados pela tragédia em Mar Grande, foram autuadas pela Coordenadoria de Defesa do Consumidor (Codecon) após vistorias realizadas no mês de setembro, nas embarcações Cavalo Marinho III, Nossa Senhora da Penha, Catarina Paraguaçu, Joana Angélica I e Bahia Express, que fazem a travessia Salvador–Itaparica.

O diretor da Codecon, Alexandre Lopes, afirmou que o órgão realizará vistorias periodicamente, com o objetivo de fazer com que as empresas passem a respeitar a legislação. O diretor alertou que os passageiros não recebem qualquer tipo de informação sobre como utilizar os equipamentos de emergência.

Em algumas embarcações, parte dos coletes estava disponível, mas houve casos em que o acessório estava trancado em um armário, o que impede a sua utilização no caso de uma situação de emergência.

Foram constatadas outras irregularidades, como a falta de orientação na localização dos coletes e ausência da discriminação entre o equipamento para crianças e adultos.

As infrações podem colocar em risco a segurança dos passageiros. Por isso, foi instaurado processo administrativo contra as empresas, sendo concedido o prazo de 10 dias para defesa.

