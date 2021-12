Empresas interessadas em desmonte do Centro de Convenções fazem visita

Representantes de 16 empresas que participam da chamada pública para realizar o desmonte parcial do Centro de Convenções (Jardim Armação) realizaram uma visita técnica ao local na tarde desta segunda-feira, 17.

Essa é uma das etapas obrigatórias para a apresentação das cotações e para a contratação emergencial. Os envelopes têm previsão de ser abertos na quarta, 19, a partir das 14h, na Superintendência de Patrimônio (Supat), órgão ligado à Secretaria de Administração, no Centro Administrativo (Av. Paralela).

Acompanhados por representantes da Supat, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil do Estado, os engenheiros e técnicos das empresas visitaram todas as áreas consideradas seguras, como alguns pavimentos, pavilhão de feiras, além de conhecerem locais estratégicos, como a entrada de veículos pesados.

Eles também tiveram informações sobre a estrutura e receberam um termo de referência, documentação contendo a planta do imóvel, informações de projeto – como materiais utilizados e outros dados fundamentais para realização do desmonte do equipamento.

Depois de selecionada a empresa, a desmontagem da estrutura terá a orientação de um consultor, contratado pelo governo, para que a remoção seja realizada pelo ponto mais seguro.

Etapas

A retirada dos escombros será em duas etapas: a primeira dará acesso à perícia, orientada pelos bombeiros e Polícia Técnica, para fornecer informações que permitam determinar as causas do acidente. A segunda será a retirada dos materiais e das estruturas comprometidas no desabamento.

