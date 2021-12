Empresas fazem simulado de emergência na baía de Aratu

Um simulado de emergência na baía de Aratu, em Candeias, Região Metropolitana de Salvador (RMS), acontece nesta quinta-feira, 30, das 9h às 12h, na área de Suape, divisa entre os municípios de Madre de Deus e São Francisco do Conde.

A ação, realizada todos os anos, tem como objetivo avaliar o sistema de combate a emergências com óleo no mar, atendendo à resolução Conama 398 - Plano de Emergência Individual para incidentes de poluição nas águas.

O exercício entregará para as empresas participantes uma simulação de vazamento de óleo cru no solo e no mar, em função de falha na válvula de controle em um duto da Transpetro. Serão avaliadas as estratégias de combate, o tempo de resposta, recursos e equipamentos utilizados.

Farão parte do exercício as empresas Dow, Transpetro, Petrobras, Braskem, Ultracargo – Tequimar, Vopak, Ford, Terminal Portuário Cotegipe, Codeba, Base Naval de Aratu, Belov Engenharia, Fafen, Aratu Iate Clube, Marina e Estaleiros Aratu, MFX do Brasil e Ocema Iate Clube.

