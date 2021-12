Empresas cariocas são condenadas por maltratar trabalhadores baianos

As empresas de telefonia Telsul Serviços e Telemar Norte Leste, ambas do Rio de Janeiro, foram condenadas a pagar R$ 200 mil de indenização por dano moral coletivo a trabalhadores baianos. De acordo com informações do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT5), as instituições são acusadas de submeter os colaboradores a condições precárias e degradantes de trabalho.

Ainda segundo o TRT5, os trabalhadores eram tratados de forma desumana durante a construção de galerias e colocação de tubos subterrâneos para cabeamento da rede de telecomunicações no Rio de Janeiro. Em visita a alguns dos alojamentos, localizados nos bairros de Santa Cruz e Recreio dos Bandeirantes, foram encontrados 70 trabalhadores sem registro e em situação que considerada degradante. Também faltava água potável e lugar adequado para refeições nos locais de trabalho.

A suposta violação à dignidade humana foram reveladas pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) em ação civil pública ajuizada na 14ª Vara do Trabalho da capital carioca. O órgão estipulou a indenização em R$ 200 mil, com o valor a ser revertido para o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). Porém, o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região pediu que a condenação aumentasse para R$ 1,5 milhão. A decisão, no entanto, não foi aprovada e a multa continuou com o valor fixado pela Vara.

