Empresários e contador são presos por esquema de fraude fiscal

Os presos na operação Beton, deflagrada nesta quinta-feira, 19, são três empresários - Otoniel Leal Andrade Júnior, José Alberto Cardoso e seu filho Raul Gois Cardoso - e o contador José Humberto Lira de Almeida. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), eles teriam envolvimento com 15 empresas investigadas por sonegar impostos no valor de R$ 73 milhões.

A investigação aponta que o grupo abria empresas e acumulava dívida de ICMS. Com o acúmulo do débito, eles transferiam as empresas para o nome de "laranjas" e abriam outras. Foram identificados mais de 20 pessoas que tiveram os nomes usados no esquema. A prática é considerada sonegação fiscal.

Os empresários atuam na área de argamassa e material de construção. Se condenados, o quarteto vai responder por crime contra ordem tributária, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

Os policiais também cumpriram mandados de busca e apreensão em 11 endereços.

