Empresários baianos entram na luta contra Aedes aegypti

Lideranças do empresariado baiano se comprometeram nesta terça-feira, 23, durante encontro com o governador Rui Costa, no auditório do Senai/Cimatec, em Piatã, a reforçar a campanha de combate ao mosquito Aedes aegypti.

Dentre as estratégias, está a ação de cerca de 1,5 mil leituristas da Coelba, que vão comunicar possíveis focos em residências do estado. Em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde (Sesab), os profissionais que, diariamente, coletam o consumo mensal de energia elétrica de mais de 5,7 milhões de clientes no estado vão identificar focos do mosquito e informar à Sesab.

Eles serão treinados pela Sesab para encontrar áreas de risco, como pneus, vasos, tonéis e garrafas - a ação será iniciada em março.

Anotações sobre focos serão feitas nos equipamentos usados pelos leituristas, que foram configurados para isto. Panfletos com orientações para eliminar criadouros serão disponibilizados com as contas de energia.

Segundo o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia (Fecomércio-BA), Carlos Andrade, a entidade vai implantar um comitê para a mobilização: "Esse comitê vai ter o Sesc e o Senai, que são os braços da entidade, 85% das lojas do estado estão filiadas e 92% do número de empregados do comércio também".

O presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), Ricardo Alban, contou que há ações de conscientização com cerca de 500 empresas: "Estamos treinando e capacitando para o combate ao Aedes e queremos atingir 31 mil pessoas direta e indiretamente".

Nesta quarta, 24, às 9h30, Rui Costa se encontra com representantes de movimentos sociais e lideranças religiosas, na Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

Microcefalia

Conforme boletim divulgado nesta terça pela Sesab, os casos suspeitos passaram de 744 para 775, entre outubro de 2015 e o último dia 20 (5% de aumento). Os municípios que notificaram o órgão subiram de 121 para 126. Maioria dos casos é em Salvador (360).

