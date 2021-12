Empresário morre após ser atropelado por ônibus em Porto Seguro

O empresário Ivan Abimael Fróes, de 62 anos, morreu atropelado no início da tarde desta quarta-feira, 9, no centro de Porto Seguro (distante a 707 km de Salvador), no extremo sul do estado.

De acordo com o Radar 64, a vítima estava conversando com um mecânico na rua João Higino Figueiredo, quando foi atingido por um coletivo da Viação Porto Seguro, que fazia a linha Cambolo/Campinho. Nenhum passageiro do ônibus ficou ferido.

A perícia investiga o caso para saber as causas do acidente. O corpo de Ivan foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Eunápolis.

O motorista do coletivo se apresentou na delegacia local para prestar depoimento. A Viação Porto Seguro ainda não se manifestou.

