Empresário morre após moto que pilotava colidir em carro na BA-052

O empresário Paulo Kruschewsky morreu após uma colisão frontal entre a motocicleta que dirigia e um automóvel na BA-052, nas proximidades do povoado de Ipanema, em América Dourada (a 428 quilômetros de Salvador) neste domingo, 10.

Paulo era proprietário da Irecê Milk Sheik, na cidade de Irecê, e viajava sozinho quando colidiu com o carro, perdendo o controle da direção da moto.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência esteve no local, mas o empresário não resistiu aos ferimentos. As informações são do site O Tabuleiro.

