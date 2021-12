Empresário joga excrementos e quebra aparelhos em prefeitura

O comerciante Luciano Cordeiro Bonfim, de 33 anos, dono de um restaurante em Teixeira de Freitas (a 811km de Salvador) foi preso após jogar um balde de fezes humanas e quebrar equipamentos da prefeitura da cidade.

Segundo a polícia, ele justificou a ação alegando desespero com um esgoto que está entupido em frente ao restaurante que administra. ""Enchi um balde com o que saiu do esgoto e joguei lá dentro", disse.

De acordo com o site Teixeira News, o comerciante danificou uma mesa, um aparelho de telefonia fixa, um monitor de computador, uma CPU e um estabilizador. Uma servidora que está grávida passou mal e foi encaminhada ao Hospital Municipal de Teixeira de Freitas.

Luciano terá que pagar o prejuízo e ainda vai responder por danos ao patrimônio público, conforme o Artigo 163, do Código Penal Brasileiro (CPB).

