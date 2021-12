Empresário é preso com carro roubado na BR-242

Um empresário que atua no ramo de vendas de máquinas industriais foi preso na madrugada desta sexta-feira, 12, dirigindo um veículo com chassi adulterado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor foi parado durante uma fiscalização de rotina realizada no Km 161 da BR-242, próximo ao povoado de Vila Vicente, em Itaberaba (a 280 quilômetros de Salvador).

Ao investigar a origem do veículo, modelo I30/Hyundai, a PRF atestou que o automóvel havia sido roubado na cidade de Brasília, no ano de 2010. Além disso, o órgão de fiscalização afirma que o motorista apresentou uma documentação veicular com sinais claros de falsificação.

À polícia, o empresário informou que reside em Salvador e que adquiriu o carro há pouco tempo de um empresário feirense, pagando à vista pela transação comercial. O motorista e o automóvel foram encaminhados à Delegacia de Polícia Judiciária de Itaberaba.

