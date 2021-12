Empresário é preso com carga roubada avaliada em mais de R$ 100 mil

Uma carga de peças para bicicletas, avaliada em mais de R$ 100 mil, foi recuperada nesta sexta-feira, 8, em Teixeira de Freitas (distante a 884 km de Salvador).

O material foi roubado em Itabela, no último dia 23 de fevereiro, e estava armazenado num depósito, situado no bairro de Estância de Biquíni, com o empresário Thiago Calais Magalhães, de 32 anos.

Segundo informações da Polícia Civil, o roubo foi registrado pelo motorista que transportava a carga. Ele saiu da cidade de Serra, no Espírito Santo, com destino a Belém, no Pará.

As peças para bicicletas foram roubadas em Itabela

A delegada Valéria Fonseca Chaves, da 8ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Teixeira de Freitas), contou que o condutor do caminhão havia sido abordado por quatro homens, que já foram identificados e estão sendo procurados.

Localizado em Eunápolis, o caminhão foi conduzido pelos policiais para a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), daquele município. Thiago vai responder por receptação e, se for condenado, pode cumprir pena de até oito anos de prisão.

Carga estava armazenada em um depósito

