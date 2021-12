Empresário é morto durante confraternização na Bahia

O empresário do ramo de automóveis Victor Aguiar, de 30 anos, foi morto na própria casa durante uma festa de confraternização de fim de ano com os amigos na madrugada deste sábado, 19, em Teixeira de Freitas (a 800 km de Salvador). Segundo testemunhas, o tiro de atravessou o portão de metal da residência e acertou as costas do jovem, que estava na cabeceira da mesa de almoço. As informações são do site Teixeiras News.

A hipótese trabalhada pela polícia é de vingança, visto que não houve tentativa de roubo e apenas o empresário foi atingido pelos suspeitos. Victor foi socorrido para o Hospital Sobrasa, mas não resistiu ao ferimento e morreu.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) da cidade esteve no local na manhã deste sábado, 19, para realizar perícia. O delegado Kleber Gonçalves, titular da Polícia Civil de Teixeira de Freitas, que está à frente das investigações do crime, deve começar a ouvir testemunhas e integrantes da família, para tentar estabelecer uma linha de investigação mais precisa, capaz de elucidar o assassinato.

É possível ver o furo feito pelo projétil no portão do imóvel (Foto: Reprodução | Teixeira News)

Na imagem, o percursso feito pela bala que atingiu o empresário (Foto: Reprodução | Teixeira News)

