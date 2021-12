Empresário é morto a tiros durante discussão em Luís Eduardo Magalhães

Um homem identificado como Eudes Carneiro Cunha, 34 anos, foi morto a tiros na noite de segunda-feira, 23, no município de Luís Eduardo Magalhães, no oeste baiano. De acordo com informações do site Itaberaba Notícias, o crime aconteceu após uma discussão. Eudes foi candidato a vereador em 2016.

Ainda conforme o site, Eudes estava na casa da mãe, quando foi chamado por um homem. O suspeito teria chegado em um carro prata e efetuado os disparos com uma espingarda calibre 12, na barriga da vítima.

Eudes foi socorrido pela família e levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região, mas não morreu durante a transferência para o Hospital do Oeste. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Barreiras. O caso está sendo investigado na delegacia de Luís Eduardo Magalhães.

adblock ativo