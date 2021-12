Empresário é morto a caminho do trabalho em Teixeira de Freitas

Um empresário de 59 anos foi assassinado com quatro tiros enquanto ia para seu estabelecimento no centro da cidade de Teixeira de Freitas (a 812 quilômetros de Salvador).

De acordo com informações da polícia, o crime aconteceu por volta das 7h desta segunda-feira, 18. Luciano Francisco da Silva seguia de bicicleta, quando foi alvejado nas proximidades no GBarbosa, também no centro da cidade.

O caso é investigado pela Polícia Civil.

