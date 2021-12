Empresário é baleado e morre em Vitória da Conquista

O empresário Miguel Caracas Filho foi morto após ser atingido por disparos de arma de fogo na manhã deste sábado, 14, na zona norte de Vitória da Conquista (a 517 quilômetros de Salvador).

Segundo informações do Blog do Anderson, o empresário estava com o sogro estacionando o veículo, quando foram surpreendidos pelos disparos na rua Visconde de Mauá.

Miguel não resistiu aos ferimentos e foi a óbito no local. O idoso foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e conduzido para o Hospital Geral de Vitória da Conquista, onde permanece sob os cuidados médicos.

A Polícia Militar realizou rondas na região, porém não localizou suspeitos pelo crime. Após a perícia feita pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT), o corpo de Miguel foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para necropsia.

O caso será investigado pela 10ª Coordenadoria de Polícia do Interior.

adblock ativo