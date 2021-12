Empresário é assassinado dentro de empresa em Santo Estevão

O empresário Samuel da Silva Rocha, 29 anos, mais conhecido como Théo, foi assassinado com vários tiros dentro da empresa SV Transportes, de sua propriedade, no município de Santo Estevão ( a 157 km de Salvador). O crime aconteceu na manhã desta quarta-feira, 16, e foi presenciado por cerca de 10 pessoas que trabalham na empresa. O empresário teve morte instantânea.

De acordo com informações policiais, o empresário estava na empresa quando foi surpreendido por dois homens que chegaram ao local em uma motocicleta de cor preta, que ordenaram que todos colocassem as mãos na cabeça. Logo depois se aproximaram da vítima e efetuaram os disparos.

"Tudo indica que o primeiro tiro pegou nas costas e depois eles atiraram na cabeça, tórax e pernas e braços. Mas a perícia deve nos passar maiores informações", informou o delegado Euvaldo Costa, titula da delegacia da cidade.

Ainda segundo o delegado, inicialmente, a hipótese de latrocínio foi descartada, já que nada foi levado. Ele informou que várias informações já chegaram a delegacia e que todas serão checadas. "Estamos no início das investigações, é prematuro afirmar algo neste momento, mas temos pelo menos 3 hipóteses para o crime, que estão sendo checadas. Mas prefiro não passar detalhes", afirmou.

A notícia da morte do empresário levou inúmeras pessoas para a frente da empresa que prestava serviço para a concessionária Via Bahia, na locação de máquinas pesadas. Familiares e funcionários não quiseram falar com a imprensa sobre o crime, apenas limitaram-se a dizer que a vítima era bastante querida na cidade."Ele era um bom patrão, nunca presenciamos nada de anormal com ele. Estamos todos chocados com o que aconteceu", disse um funcionário da empresa.

Além da empresa de transporte, Samuel possuía uma loja de material para construção. E, segundo informações de populares, era envolvido com máquinas de caça-níquel e, nos últimos meses, estava deixando esta atividade para dedicar-se exclusivamente às suas empresas. "Em 2007 foi feito um termo circunstanciado contra ele por exploração de jogo de azar, mais precisamente caça-níquel. Estamos investigando todas as hipóteses", frisou o delegado.

O corpo do empresário foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica de Feira de Santana para ser necropsiado. Ele deixa mulher e uma filha.

A TARDE entrou em contato com a concessionária Via Bahia através da assessoria de imprensa para obter informações sobre o contrato da empresa SV Transportes, mas até o fechamento da matéria, eles não retornaram para passar o que foi solicitado.

