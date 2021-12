Empresário é achado morto após ser baleado e capotar carro em Ibititá

O empresário José Dantas Matias, 57 anos, foi encontrado morto em uma estrada vicinal que dá acesso à comunidade de Mato Verde, na zona rural de Ibititá, no norte da Bahia. O veículo de Dantas capotou após colidir em uma árvore nesta quarta-feira, 19. Contudo, a polícia suspeita que ele tenha sido vítima de um crime, já que a perícia identificou uma perfuração de tiro no corpo do empresário.

A vítima era proprietária do Café Dantas e da Cesta Básica Matias, empresas que atuam na região. De acordo com o Blog Braga, o homem saiu de casa na terça, 18, para fazer cobranças, mas o corpo dele só foi encontrado no dia seguinte.

Segundo os familiares, o empresário emprestou dinheiro para algumas pessoas em Feira de Santana. Eles também contaram que Dantas já sofreu outro atentado, quando o carro dele foi perfurado por um disparo de espingarda.

