Empresário do setor de transporte é morto a tiros dentro de ônibus em Conquista

O empresário Gilson Lemos Santos, 35 anos, dono da Viação Araras, foi morto a tiros por volta das 8h desta quinta-feira, 6, em frente ao Hospital São Vicente, em Vitória da Conquista (509 km de Salvador). Segundo testemunhas, o criminoso efetuou quatro disparos à queima-roupa e em seguida fugiu a pé, até alcançar uma motoqueiro que o aguardava, a poucos metros do local, na praça da Pedra, antigo ponto de venda de veículos usados. Santos ainda teria tentado fugir, mas morreu no veículo, de placa BXC-9162. Gilson era casado e pai de uma menina de 6 anos de idade.

Como fazia todos os dias, de segunda a sábado, o empresário apanhava passageiros no distrito de Bate-Pé, a 42 km da sede e os conduzia até o centro da cidade. Apesar de dono da frota, ele fazia questão de integrar o quadro de motoristas para avaliar o trabalho em geral.

De acordo com um dos passageiros, a vítima era muito querida e, por isso, tinha a preferência dos passageiros, a despeito de outras linhas concorrentes na região. Santos também tinha livre trânsito no setor de transporte coletivo rural o que despertava inveja e cobiça de algumas pessoas, conforme o passageiro.

“No começo do ano passado tentaram matar ele, atravessando um pedaço de madeira na estrada, mas os pistoleiros não tiveram sorte porque o ônibus seguiu viagem”, sustentou outro passageiro. “A polícia registrou uma queixa de ameaça de morte, então vai ser fácil saber quem mandou matar Gilson”, finalizou.

Assim que ouviram os disparos, passageiros que acabavam de desembarcar do ônibus dirigido por Gilson e transeuntes foram atraídos ao local e se depararam com a vítima caída entre os bancos do veículo. A polícia foi acionada e isolou a área para os trabalhos da polícia técnica.

A delegada responsável pelo caso, Gabriela de Diego Garrido, disse que arrolou testemunhas e que já tem a placa da moto utilizada na fuga. “Estamos iniciando as investigações mas não podemos adiantar detalhes para não atrapalhar os trabalhos”.

A morte do empresário foi o primeiro homicídio de 2011 registrado em Vitória da Conquista, terceiro maior município do Estado, com mais de 310 mil habitantes. Em 2010, segundo o Setor de Estatística da Polícia Civil, o município registrou 225 mortes violentas.

adblock ativo