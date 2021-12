Empresário baiano morre em Salvador com suspeita de H1N1

Um empresário da região de Irecê morreu no domingo, 1º, em Salvador, por suspeita de ter contraído a gripe H1N1. Cláudio Oliveira de Souza, conhecido por "Ricão", 53 anos, estava internado há cerca de duas semanas no Hospital Especializado Octávio Mangabeira, no bairro do Pau Miúdo, da capital baiana. A unidade é especializada em pneumologia. Ricão tinha um empreendimento na cidade de Salobro e era bastante conhecido na região.

O sepultamento aconteceu nesta terça-feira, 3, às 10h no cemitério do povoado de Gameleira de Barro Alto.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Irecê, primeiro, Cláudio foi internado no Hospital de Atendimentos Médicos de Irecê (Hami), no dia 17 de abril. No dia seguinte ele foi levado para o Hospital Regional Dr. Mário Dourado Sobrinho, em Irecê. Quando seu quadro se agravou ele foi tranferido para a unidade da capital.

Ainda de acordo com a Secretaria de Saúde de Irecê, a esposa de Cláudio também estava internada também sob a suspeita de ter contraído H1N1, mas ela teve alta do hospital de Salvador.

A Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) disse apenas que, até a segunda-feira, 2, haviam sido confirmados 10 óbitos em decorrência do vírus H1N1 no estado este ano, de um total de 45 casos confirmados.

As mortes aconteceram nos municípios de Salvador (5), Vitória da Conquista (1), Teixeira de Freitas (1), Ibipeba (1), Boquira (1) e Bom Jesus da Lapa (1).

