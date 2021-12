Empresárias e funcionários são presos por roubar hidrômetros

Valdiene Barbosa da Silva e Wilsara Estrela Fernandes, proprietárias da empresa Heloarda Metais, foram presas, nesta terça-feira, 15, em Juazeiro, a 508 km de Salvador, por roubar hidrômetros entre os meses de julho e agosto, de casas do município. Empregados da empresa também foram presos durante a ação. O caso foi divulgado pela Polícia Civil nesta quarta-feira, 16.

De acordo com a polícia, os investigadores da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) de Juazeiro chegaram até os suspeitos depois de receberem uma denúncia do Serviço de Água e Saneamento Ambiental (SAEE). Os funcionários foram identificados como Pedro George Ferreira Lima, Ramom Wilker Costa Alves e João Guilherme Silva Santos.

Por meio de nota, o delegado Reginaldo César Lima, titular da DRFR do município, informou que Valdiene confessou o crime e revelou que os hidrômetros seriam derretidos para que as partes feitas de plástico fossem separadas das de bronze, e estas serem vendidas.

Os cinco suspeitos foram autuados em flagrante por associação criminosa e já foram encaminhados para audiência de custódia com o juiz. As empresárias também vão responder por receptação. O delegado ainda informou que as investigações continuam para descobrir se existem outros envolvidos no esquema criminoso.

