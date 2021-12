Empresariado baiano demonstra menos pessimismo em setembro, mostra SEI

O índice que avalia as expectativas do setor produtivo do estado, calculado pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), apresentou, em setembro, um quadro de maior confiança comparativamente ao observado no mês anterior.

Com este avanço, após quatro retrocessos mensais consecutivos, o pessimismo diminuiu mais uma vez no meio empresarial baiano. O Indicador de Confiança do Empresariado Baiano (ICEB), pode variar de -1.000 a 1.000 pontos.

Em setembro, o ICEB marcou -220 pontos, uma alta de 81 pontos em relação ao registrado em agosto (-301 pontos). No entanto, num comparativo com o registrado um ano antes (-83 pontos), ocorreu uma piora de 137 pontos. Desde janeiro, a confiança acumula uma queda de 289 pontos.

Ainda conforme o levantamento da SEI, mesmo com a alta, o ICEB revelou-se negativo pela sétima vez consecutiva. Com o progresso mensal mais recente, a confiança do empresariado local se deslocou para a zona de Pessimismo Moderado em setembro.

A melhora no nível de confiança de agosto a setembro evidenciou o avanço nos indicadores de todas as quatro atividades. Em um ano, por outro lado, todas apresentaram recuo.

Ao fim, em setembro, a Agropecuária, com 59 pontos, exibiu o maior nível de confiança e o setor de Serviços, com -282 pontos, o menor. Por sua vez, a Indústria e o Comércio registraram -174 pontos e -228 pontos, respectivamente. Com exceção do segmento agropecuário, portanto, o pessimismo prevaleceu em três setores no mês.

Do conjunto de itens avaliados, Produto Interno Bruto (PIB) estadual, PIB nacional e crédito apresentaram os indicadores de confiança em pior situação no mês. Em contrapartida, inflação, exportação e vendas foram aqueles com as melhores expectativas do empresariado baiano.

