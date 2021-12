Empresária morre após carro capotar e cair em riacho na BA-220

A empresária Ana Paula Morato Mascena, de 36 anos, morreu após o carro em que estava capotar na BA-220, em Senhor do Bonfim (a 382 km de Salvador), nesta segunda-feira, 17. O acidente aconteceu por volta de 00h10.

De acordo com o portal Itambé Agora, Ana Paula teria perdido o controle da direção do veículo, que, depois de capotar, caiu em riacho que fica às margens da rodovia. A vítima trabalhava com os pais, proprietários da loja Stela Magazine.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Senhor do Bonfim removeu o corpo para o Instituto Médico Legal (IML) da cidade. O sepultamento está previsto para a manhã desta terça, 18, às 9h.

