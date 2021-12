Empresa maranhense assume operação do Sistema Ferryboat

A Internacional Marítima, empresa armadora e prestadora de serviços marítimos com sede em São Luís (MA), assume a partir desta quarta-feira, 13, por pelo menos 180 dias, a operação do sistema ferryboat, que faz a travessia Salvador-Ilha de Itaparica. O vice-governador e secretário de Infraestrutura, Otto Alencar. espera que este seja o início de melhores dias para os usuários do sistema.

O anúncio oficial será feito nesta quarta em entrevista coletiva às 10h na sede da Agerba, pelo próprio vice-governador. Ele também dará detalhes sobre o decreto de caducidade que põe fim à concessão à TWB. "Fizemos uma intenvenção de seis meses em um momento crítico. Amanhã (quarta-feira) assume a Internacional Marítima, que também substituiu a TWB em São Paulo, após esta empresa fazer uma péssima administração", disse.

O secretário também ressaltou que a empresa maranhense foi a única que aceitou vir à Bahia gerir o sistema de ferry-boats. Otto Alencar acescentou que foram procuradas a espanhola Balearia e a CCR, que faz a travessia Rio-Niterói.

"Nenhuma delas aceitou vir", diz o secretário, que ressalta: "Houvesse mais de um interessado, faríamos cartas-convite e fecharíamos com a que pedisse o menor valor", comentou.

A reportagem de A TARDE entrou em contado com a sede da Internacional Marítima, em São Luís, mas a assessoria de comunicação da empresa informou que um de seus representantes se pronunciaria nesta quarta durante a entrevista coletiva.

Nova empresa - O secretário Otto Alencar disse também que já havia conseguido junto ao governador Jaques Wagner autorização para encaminhar para a Assembleia Legislativa projeto para a criação de uma nova empresa pública para gerir o sistema ferry boat caso não se conseguisse nenhuma empresa interessada. "A população não poderia arcar com este problema todo", disse o secretário.

Ele garantiu que na Semana Santa seis embarcações vão operar na travessia. Alencar adiantou ainda que no dia 20 será lançado edital de pré-qualificação para identificação de empresas que possam fornecer dois ou três novos ferries. Após a apresentação das empresas, será realizada uma nova licitação para a compra das embarcações.

