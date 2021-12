Empresa é condenada em R$ 175 mil por não fazer exames nos funcionários

A empresa MAP Serviços de Segurança foi condenada a pagar uma multa de R$ 175 mil por não fazer exames médicos periódicos em seus funcionários. A companhia está sendo indiciada por dano moral coletivo.

Autor da denúncia, o Sindicato das Empresas de Segurança e Vigilância do Estado da Bahia alegou que o valor inicial de R$ 30 mil não atendia ao caráter pedagógico e reparatório da pena, já que seria mais viável para a empresa lesar a saúde dos seus 600 trabalhadores e, depois, pagando a multa de R$ 30 mil. Os custos totais dos exames anuais são de cerca de R$ 120 mil.

Após a alegação, a 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia (TRT-BA) modificou a sentença da 32ª Vara do Trabalho de Salvador e aumentou a indenização de R$ 30 mil para R$ 175 mil. A empresa MAP ainda pode recorrer da decisão.

O relator, o desembargador Pires Ribeiro, afirma que os trabalhadores da empresa de vigilância têm funções perigosas e estressantes e os exames periódicos, médico e psicológicos são essenciais para prevenir doenças.

O Portal A TARDE tentou contato com a MAP Serviços de Segurança, mas até a publicação da reportagem, não obteve êxito.

