Empresa deve dar suporte em atraso e voo cancelado

Até a próxima segunda-feira, 2,86 milhões de passageiros embarcarão em aeroportos brasileiros, de acordo com projeção feita pela Infraero. Com uma demanda tão alta, é comum haver problemas como cancelamento e atraso de voos nos aeroportos e terminais. Por isso, quem viaja deve estar atento aos seus direitos.

Em caso de cancelamento, atraso do voo ou preterição no embarque (quando esse é negado mesmo se o passageiro cumpriu os requisitos, como acontece em overbookings), a companhia tem deveres com o consumidor.

Se o atraso for superior a uma hora, de acordo com a orientação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), há o direito a comunicação (internet, telefonemas, etc). A partir de duas horas, a empresa tem que fornecer a alimentação. Com quatro, incluem-se transporte, acomodação ou hospedagem.

A assistência ao passageiro deve ser estendida a quem está a bordo da aeronave, em solo, e é extensiva aos casos de impedimentos de decolagem por condições metereológicas desfavoráveis.

Formalização - O consumidor que passar por situações como atrasos e cancelamentos de voos deve formalizar a solicitação de seus direitos à companhia aérea. Outra providência é juntar os recibos e notas de todos os gastos feitos durante a espera, como água e alimentação, para comprovar custos e tempo de atraso.

Em caso de cancelamento, sem aviso prévio, o passageiro deve procurar um dos postos da Anac, nos aeroportos nacionais, para fazer uma reclamação.

Reclamações em redes sociais online podem ser úteis, mas o ideal é recorrer, também, aos órgãos de defesa do consumidor. Para Maria Inês Dolci, coordenadora institucional da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor (Proteste), a reclamação em sites de redes sociais pode até resolver o problema, mas será uma solução isolada.

"A nosso ver, essa não é a melhor saída, pois o consumidor está resolvendo apenas o seu problema. Isso atrapalha porque não cria um registro da situação e fica mais difícil para a agência reguladora atuar no setor".

É importante ter em mente que nem sempre a solução oferecida pela empresa é favorável ao passageiro. Mas, mesmo nessa hora, é preciso ter bom senso para exigir os direitos de consumidor.

Na remarcação provocada por cancelamento de voo, por exemplo, o passageiro tem o direito de negar a opção ofertada pela empresa. Mas deve escolher um voo na mesma categoria da passagem. "Às vezes, para ir no voo mais conveniente, é preciso pagar a diferença", lembra Dolci.

As companhias aéreas também têm o dever de passar informações seguras sobre o voo do passageiro. É direito do consumidor receber as notificações sobre o voo, imediatamente, através do meio que escolheu ao comprar a passagem (e-mail, telefone, etc).

adblock ativo