Empresa de cosméticos abre inscrições para selecionar estagiárias negras na Bahia

Com o objetivo de expandir a potência de mulheres negras por meio do desenvolvimento e conexão com o mercado de trabalho, a Avon e a consultoria Indique Uma Preta se uniram para lançar o Sou Potência, um programa de capacitação que tem como objetivo promover o desenvolvimento de estudantes negras, além de selecionar estagiárias que serão contratadas pela multinacional ao final do projeto.

As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas até o dia 30 de junho pela plataforma da Indique Uma Preta na Gupy. Para participar, as candidatas devem ter formação prevista para dezembro de 2022 ou dezembro de 2023.

As seleções para as quatro vagas de estágio exclusivas para mulheres negras nas áreas de Marketing, Finanças e Compras em São Paulo e Logística no Centro de Distribuição de Simões Filho na Bahia irão ocorrer até o fim de julho.

O processo seletivo contará com uma etapa de recrutamento e seleção conduzida pela Indique Uma Preta. Depois disso, as finalistas participam de um evento com duração de 4 dias, que contará com experiências de desenvolvimento que apoiarão o mapeamento e a contratação de talentos para as posições de estágio abertas na Avon.

