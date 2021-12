Empresa alemã abre inscrições para programa de estágio na Bahia

A empresa alemã Bayer abriu processo seletivo de estágio em Camaçari. O programa de desenvolvimento proposto pela companhia inclui treinamentos formais, palestras ministradas pelos líderes e atividades práticas, além de algumas vantagens que possibilitam o desenvolvimento constante.

Para fazer a inscrição é necessário disponibilidade para estagiar de 30 a 40 horas semanais, conforme o curso. Além de bons conhecimentos em inglês e Pacote Office. As oportunidades são para estudantes a partir do 2º ano do ensino superior das áreas de exatas, biológicas e humanas.

Os interessados, podem efetuar sua participação até o próximo dia 31, pelo site. O estágio tem duração de dois anos.

