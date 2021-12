Empresa abre inscrições para estágio e trainee em Camaçari

Estão abertas as inscrições para o programa de estágio e trainee Início Brilhante, da empresa Oxiteno, no município de Camaçari na Bahia. Os aprovados nas duas categorias iniciam suas atividades na empresa em janeiro de 2020.

O programa de estágio tem duração de 18 a 24 meses. A empresa procura por candidatos com conhecimento intermediário ou avançado na língua inglesa, com formatura prevista entre julho e dezembro de 2021. As vagas são para estudantes de Administração, Comércio Exterior, Economia, Estatística, Química, Engenharia Química, Engenharia de Produção, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia Mecatrônica, Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica, Engenharia Elétrica com ênfase em Automação e Controle, Farmácia e Biologia.

Já para trainee, o formato é job rotation, com duranção de um ano. Os candidatos precisam ter formação entre dezembro de 2017 e dezembro de 2019, com inglês avançado ou fluente, e disponibilidade para residir na cidade de São Paulo durante os três primeiros meses do programa. As vagas são para alunos de Administração, Biologia, Ciências da Computação, Economia, Engenharia Agronômica, Engenharia de Materiais, Engenharia de Produção, Engenharia de Petróleo, Engenharia Elétrica, Engenharia Industrial, Engenharia Mecânica, Engenharia Mecatrônica, Engenharia Química, Estatística, Farmácia, Física, Marketing, Matemática, Química, Sistemas de Informação e Tecnologia da Informação.

