Empreendedores precisam despertar a velha garra da produção, afirma Djalma Falcão

Para o empresário e membro da campanha Made in Bahia, Djalma Falcão, os gestores baianos precisam despertar para retomar o protagonismo no mercado. “A Bahia tem vivido uma letargia dos seus grandes empreendimentos. É preciso usar os canais de comunicação para dizer a Bahia tem, a Bahia produz. Isso é o que precisamos fazer, despertar a velha garra da produção”, afirmou, em entrevista ao programa "Isso é Bahia", na rádio A TARDE FM, nesta terça-feira, 11.

A declaração de Djalma ocorreu na estreia de sua coluna no Grupo A TARDE. A partir desta terça, os ouvintes da rádio A TARDE FM passam a contar com mais um conteúdo de qualidade, viabilizado por meio de parceria com empresários baianos. É a coluna Made in Bahia, que traz semanalmente, sempre às terças, um empresário local integrante do chamado Grupo Business Bahia.

Para o empresário, o Made in Bahia não é só pra despertar na população para consumir mais produtos feitos no próprio estado, mas muito mais que isso. “O Made in Bahia é o desafio, é produzir o que a população precisa e retornar a nossa pujança”, esclareceu.

Sobre as dificuldades enfrentadas pelos empresários com a pandemia causada pelo novo coronavírus, Falcão acredita que o setor empresarial vai superar o momento ruim.

“Há uma expressão corriqueira que diz 'as dificuldades são oportunidades' ninguém desconhece que a Covid-19 está deixando o mundo de cabeça para baixo. Mas isso vai passar, não devemos plantar apenas no tempo bom, vamos lançar nossas experiências agora. Há muitos empreendimentos que estão sendo tocados, que vão dar frutos, apesar da pandemia”, comentou.

“O empresário Cid passos, nas suas empresas, mandou colocar um banner ‘façam agora, mesmo que imperfeito, vamos estar na frente de quem nada fez’”, finalizou Djalma.

Confira entrevista completa:

